قوات تركية تجري تدريبات عسكرية في قطر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قالت وسائل إعلام قطرية إن قطر أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع قوات تركية اليوم الاثنين، بعد شهرين من مقاطعة الدول العربية لقطر إثر اتهامات لها بدعم الإرهاب.

وقالت الصحيفة إن المناورات تهدف إلى إعداد القوات المسلحة القطرية للدفاع عن المرافق ” الحيوية والاقتصادية والاستراتيجية والبنية التحتية “.

ووافق البرلمان التركى يوم السابع من يونيو على السماح لمئات من القوات التركية بالانتشار فى قاعدة عسكرية فى قطر أقيمت ضمن اتفاق وقع عام 2014 وذلك لإظهار الدعم لقطر التى تستضيف أيضا أكبر قاعدة جوية أمريكية فى المنطقة.