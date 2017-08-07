قوات تركية تجري تدريبات عسكرية في قطر - صحيفة صدى الالكترونية

قوات تركية تجري تدريبات عسكرية في قطر
قالت وسائل إعلام قطرية إن قطر أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع قوات تركية اليوم الاثنين، بعد شهرين من مقاطعة الدول العربية لقطر إثر اتهامات لها بدعم الإرهاب.
وقالت الصحيفة إن المناورات تهدف إلى إعداد القوات المسلحة القطرية للدفاع عن المرافق ” الحيوية والاقتصادية والاستراتيجية والبنية التحتية “.
ووافق البرلمان التركى يوم السابع من يونيو على السماح لمئات من القوات التركية بالانتشار فى قاعدة عسكرية فى قطر أقيمت ضمن اتفاق وقع عام 2014 وذلك لإظهار الدعم لقطر التى تستضيف أيضا أكبر قاعدة جوية أمريكية فى المنطقة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذة ليست المناورات العسكرية المشتركة الوحيدة لقطر خلال الفترة الماضية وقامت القوات القطرية بعدة مناورات عسكرية مع عدة دول (فرنسا / أمريكا / بريطانيا) وتركيا الدولة الرابعة التى أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع القوات القطرية :
أجرت الولايات المتحدة وقطر يوم الجمعة 16 يونيو 2017 في مياه الخليج العربي مناورات عسكرية مشتركة جاءت في ظل الأزمة الدبلوماسية التي تمر بها منطقة الخليج وشارك في التدريبات التي تنفذ في مياه دولة قطر جنوبي العاصمة الدوحة 9 قطع بحرية من كلا الجانبين بينها سفينتان من قوات البحرية الأمريكية.
أجرت القوات البحرية الأميرية القطرية والقوات البحرية الفرنسية يوم الخميس 22 يونيو 2017 تدريبات عسكرية في المياه الإقليمية شمال قطر في إطار اتفاقيات التعاون العسكرى المشترك.
أعلنت وزارة الدفاع القطرية فى 15 يوليو 2017 عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع القوات البحرية البريطانية مؤكدة أن هذه المناورات في المياه الإقليمية القطرية بالخليج.