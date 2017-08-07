⁠⁠⁠⁠⁠الصين تبحث عن عالم خارق بمليون دولار شهريا - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تبحث الصين على ” عالِم خارق ” ، يمكنه قيادة مشروع أكبر تلسكوب راديوي في العالم، يسعى إلى البحث عن أيّ حياة خارج كوكب الأرض، وذلك براتب سنوي يصل إلى مليون دولار.

وبحسب مجلة ” نيوزويك ” الأمريكية، وضعت الصين مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي سيشغل المنصب، أهمها أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 20 سنة.

ويجب على مَن سيحصل على الوظيفة، أن يكون قد شغل منصباً قيادياً في مشروعات خاصة بالتلسكوب الراديوي، ولديه الكثير من الخبرة الإدارية.

كما يجب أن يكون قد وصل إلى درجة أستاذية، في مؤسسة أبحاث كبيرة أو في جامعة.

يُشار إلى أن هذا التلسكوب هو الأكبر في العالم، إذ يصل قطر دائرة الصحن الخاص به إلى 500 متر.

وتسعى الصين لأن تكون أو مَن يتوصل إلى حقيقة وجود حياة خارج كوكب الأرض من خلال هذا التلسكوب، الذي وُضع في منطقة لا توجد أيّ قرى أو حياة حولها لمسافة لا تقل عن 5 كيلو مترات، لتسهيل مهمته بالتقاط موجات الراديو من الفضاء دون تشويش.