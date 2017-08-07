 منتخب التايكوندو تحت 14 سنة ينتزع القمة في دولية الأردن - صحيفة صدى الالكترونية

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منتخب التايكوندو تحت 14 سنة ينتزع القمة في دولية الأردن

منتخب التايكوندو تحت 14 سنة ينتزع القمة في دولية الأردن
نواف السالم(صدى):

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو المركز الأول تحت 14 سنه في بطولة الأردن الدولية 2017م بعد حصوله على 3 ميداليات ذهبية وبرونزيتين, وقدمت اللجنة المنظمة درعا تذكاريا لمدير وفد المنتخب السعودي سلطان الذيب .
من جهة أخرى عبر مدير وفد المنتخب, عن شكره وتقديره للاتحاد الأردني على حسن تنظيم البطولة وتكريمهم للوفد السعودي .
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العميد شداد العمري, أن الإنجاز الأخير جاء بعد جهود كبيرة وعمل سابق والأمل كبير بأن يتجدد المجد في بطولة العالم للناشئين التي ستقام في شرم الشيخ .


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