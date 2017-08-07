منتخب التايكوندو تحت 14 سنة ينتزع القمة في دولية الأردن - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو المركز الأول تحت 14 سنه في بطولة الأردن الدولية 2017م بعد حصوله على 3 ميداليات ذهبية وبرونزيتين, وقدمت اللجنة المنظمة درعا تذكاريا لمدير وفد المنتخب السعودي سلطان الذيب .

من جهة أخرى عبر مدير وفد المنتخب, عن شكره وتقديره للاتحاد الأردني على حسن تنظيم البطولة وتكريمهم للوفد السعودي .

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العميد شداد العمري, أن الإنجاز الأخير جاء بعد جهود كبيرة وعمل سابق والأمل كبير بأن يتجدد المجد في بطولة العالم للناشئين التي ستقام في شرم الشيخ .