قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية من بلدة سعير - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فتاة فلسطينية من بلدة سعير، شمال شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير وداهمت منزل ذوي الفتاة براء موسى الكوازبة، وفتشته، قبل أن تعتقلها.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدات الظاهرية ويطا ودورا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الاهالي، ما تسبب في إعاقة مرورهم.