أمانة تبوك تضبط أسماك وفواكه فاسدة - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

قامت أمانة منطقة تبوك ممثله بإدارة الأسواق بإغلاق 4 محلات للأسماك في السوق المركزي بتبوك لوجود أسماك فاسدة، ومصادرتها وإتلاف جميع السمك الفاسد .

كما ضبطت إدارة الأسواق بالأمانة كميات كبيرة من الفواكه الفاسدة في إحدى منشآت بيع الجملة في السوق المركزي وقامت بإتلافها وإغلاق المنشأة، كما ضبطت منشأة أخرى في السوق المركزي تقوم بخلط البصل التالف مع السليم وصادرت 2000كجم من البصل التالف وأغلقت المنشأة .

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال موقع الأمانة الإلكتروني .