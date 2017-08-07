سياحة الطائف تصدر 18 ترخيصاً جديداً بقطاع الإيواء السياحي - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة بالطائف 18 ترخيصاً للتشغيل والتصنيف بقطاع الإيواء السياحي شملت وحدات سكنية وشقق فندقية ومنتجعات سياحية، وبلغ إجمالي مرافق الإيواء السياحي المرخص 360 مرفقاً سكنياً بمختلف التصنيفات .

وأكد مدير عام الهيئة بالطائف خالد بن حامد القهرة أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركائها في القطاع السياحي لإحداث نقلة نوعية في الخدمات السياحية المقدمة للزوار، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الداعمة للنهضة السياحية والحضارية في الطائف، حيث تعمل حالياً جميع مرافق الإيواء السياحي بطاقتها القصوى نضير الإقبال المتزايد من زوار المحافظة والمصطافين في ظل ما تنعم به الطائف من مقومات جعلتها من أكثر المدن السياحية إقبالاً على مستوى المملكة والخليج العربي .

وذكر مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف أن قطاع الإيواء السياحي في محافظة الطائف شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً، وعملت الهيئة على دعم هذا القطاع المهم بما يسهم في إيجاد خيارات متنوعة أمام السائحين ومواكبة الإقبال السياحي المتنامي، وتقوم الهيئة من خلال فرعها في المحافظة بمتابعة الخدمات المقدمة من خلال تنفيذ جولات تفتيشية مستمرة بما يضمن الالتزام بالأسعار، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء .

وحث مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة بالطائف رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالمحافظة على ضرورة استيفاء شروط مزاولة المهنة والحصول على تراخيص التشغيل تجنباً للمخالفات التي نص عليها نظام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وللمساهمة في تعزيز وتطوير عملية الاستثمار في المجال السياحي، كونها أحد أفضل السبل لدفع عجلة التنمية السياحية بالمحافظة لضمان جودة الخدمات السياحية المقدمة .