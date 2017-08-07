الخطيب يعود للقاهرة بعد حضور دورة تبوك وأداء العمرة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وصل الكابتن محمود الخطيب لاعب النادى الأهلى السابق وأحد أساطير الكرة المصرية، مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الإثنين، قادما من المملكة بعد زيارة استغرقت عدة أيام.

وحرص العاملون والمترددون على مطار القاهرة على التقاط الصور التذكارية مع ” بيبو ” ، حيث لاقي ترحيبا كبيرا أثناء إنهاء إجراءات وصوله، والذى حرص على إنهاء الإجراءات وسط الركاب بدون استخدام صالة الخدمة المميزة، والتى يستخدمها المشاهير مقابل مبالغ مالية.

كان بيبو قد سافر إلى المملكة لأداء مناسك العمرة وحضور ختام دورة تبوك المقامة هناك، وكان الخطيب قد تلقى دعوة من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، لحضور فعاليات دورة تبوك المقامة حاليا فى الأراضى السعودية، واستغل بيبو تواجده فى السعودية لأداء مناسك العُمرة أيضاً.