السعودية للكهرباء : تشغيل " الخشل والعارضة " يعزز الخدمة بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه سيتم تشغيل محطة الخشل بمنطقة جازان خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى تشغيل محطة تحويل العارضة مطلع العام القادم لدعم الخدمة لدى المشتركين بالمنطقة, مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الثقة في الخدمة الكهربائية في عدد من المحافظات والمراكز التابعة لها .

وأكدت الشركة في بيان لها حرصها على تقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، حيث يتم العمل على تنفيذ العديد من المشروعات الكهربائية في جميع مناطق المملكة، منها منطقة جازان، وذلك بهدف تعزيز الخدمة الكهربائية لدى المشتركين كافة .

وأضافت أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لمواجهة أي انقطاعات طارئة ناتجة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار، أو الحرارة الشديدة، بالرغم من صعوبة التنقل خلال تلك الظروف، ووعورة التضاريس في بعض القرى والهجر، وهو ما يؤدي إلى تأخر إعادة الخدمة لبعض الوقت لعدد من المشتركين .