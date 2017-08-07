أبوالغيط يبحث استعدادت منتدى الاقتصاد والتعاون العربي الآسيوي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

بحث أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع سفير طاجكستان بالقاهرة خسرو ناظري الاستعدادات الخاصة بعقد الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان الذي تستضيفه طاجكستان في 16 أكتوبر القادم.

وقال ناظري في تصريح صحفي اليوم إن قرار بلاده باستضافة المنتدى فى العاصمة دوشنبه تؤكد على الاهتمام بتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الدول العربية في كافة المجالات، مشيراً إلى أنه سلم خلال اللقاء دعوة رسمية موجهة للأمين العام للجامعة العربية من وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين أصلوف ، والذي أكد أبو الغيط على مشاركته في أعمال المنتدى .