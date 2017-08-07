التجارة تضبط منتجات عزل حراري مخالفة بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمارمن إجراء جولات تفتيشية شملت مصانع العزل الحراري وخطوط الإنتاج بمختلف مناطق المملكة للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية لمواد العزل الحراري.

وجاء ذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة .

وأسفرت الزيارات التفتيشية لـ 83 مصنع عزل حراري وخط إنتاج، عن ضبط 76507 منتجات، ورصد 7 مصانع مخالفة، إضافة إلى إغلاق 6 خطوط إنتاج غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.