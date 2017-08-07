 نائب رئيس " سامسونج " ينتظر السجن 12 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 7

    أغسطس

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نائب رئيس ” سامسونج ” ينتظر السجن 12 عاما

نائب رئيس ” سامسونج ” ينتظر السجن 12 عاما
سول(صدى):

طلبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية بسجن نائب رئيس شركة مجموعة ” سامسونج ” على خلفية قضية فساد ورشوة.
وقالت وكالة ” يونهاب ” الكورية الجنوبية، الاثنين، إن النيابة طالبت بإنزال عقوبة السجن 12 عاماً على لي جيه-يونج، البالغ من العمر 49 عاماً.
و ” لي ” محتجز منذ فبراير الماضي ويخضع للمحاكمة في قضية فساد في إطار الفضيحة التي أطاحت برئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في قضية نائب رئيس شركة المواد الإلكترونية والتكنولوجيا الضخمة، في 27 أغسطس الجاري، وهو موعد انتهاء مدة احتجازه.


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