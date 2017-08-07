أستاذ جامعي يتحرش بطالبة ويُعريها تحت تهديد السلاح - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أرتكب استاذ جامعي مصري فضية جديدة داخل الجامعات المصرية ، حيث أتهمته فتاة بأغتصابها والتحرش بها وتعريتها تحت تهديد السلاح .

حيث نشر الصحفي نادر بكر عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك ، ثلاثة مقاطع صوتية، للدكتور الجامعي ” ياسين . ل ” استاذ دكتور بجامعة القاهرة ، مؤكداً من التسجيلات ، أن الدكتور “سيء السمعة، ويتحرش جنسيًا بالطالبات كي ينجحن في الإمتحانات”.

وفي التسجيلات الصوتية التي عرضها نادر، والتي قال إنها لطالبة تتدرب بالجريدة لدى الدكتور الجامعي ، يظهر صوت الأخير وهو يؤكد أنه فوق القانون، ثم أجبرها على خلع ملابسها وتصويرها عارية، قائلا لها: ” أنا كلي نار.. أنا كلي شر.. أنا كلي أسلحة ” .

وعقب تداول المقاطع الصوتية عبر مواقع التواصل، والتي بلغ عدد مشاهداتها نحو مليوني مشاهدة، صرح رئيس جامعة القاهرة بأنه ستتم إحالة الدكتور إلى النيابة العامة، وأنه ستتم معاقبته بأقصى عقوبة.

أما لاشين فقد نفى جميع التسجيلات والاتهامات التي نسبت إليه، ووصفها بـ ” الادعاءات والكذب والافتراءات ” .