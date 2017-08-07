" فيسبوك " تختبر ميزة جديدة خاصة بكبار المسؤولين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث باسم ” فيسبوك ” إن الشبكة الاجتماعية تختبر ميزة جديدة، تُبرز أهم المشاركات من السياسيين المحليين داخل الـ NEWSFEED التي يراها المستخدمون عبر شاشة أجهزتهم، وليس هذا فقط بل إن تلك المنشورات ستظهر حتى إذا كنت لا تتابع هؤلاء السياسيين على فيسبوك، فعلى الرغم من ذلك قررت الشركة أن تُظهر لك منشوراتهم مرةً واحدة في الأسبوع على الأكثر.

ويمكن للمستخدم أن يري المنشورات الخاصة بالسياسيين باستمرار، والرسائل التي غابت عنك ولم تطلع عليها؛ للتعرف أكثر على ما هو أكثر شعبية وما يجرى في الوسط السياسي.

وقال المتحدث في بيان حديث، “ إننا نختبر ميزة مشاركة جديدة توضح لمستخدمي فيسبوك ما ينشره أصحابُ المناصب وكبار المسؤولين المنتخبين، والهدف هو إعطاء الناس طريقة بسيطة لمعرفة ما يحدث على جميع مستويات حكومتهم ”.