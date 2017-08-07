بالفيديو.. المبعوث الأممي لليمن يصل الأردن - صحيفة صدى الالكترونية

عمّان(صدى):

وصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، إلى العاصمة الأردنية عمان، في ثاني محطات جولته الإقليمية الجديدة بعد زيارته لليمن في المرة الأولى من أجل إحياء مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ عام.

وبدأت الجولة من مسقط ووصل بها إلى الأردن ثاني محطاته على أن ينتقل في ثالثها إلى المملكة، وهدف ولد الشيخ هو إحياء المحادثات.

والتقى ولد الشيخ في عمان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، الذي أكد أن الميليشيات الحوثية سببت دمارًا في البلاد وزيادة في الفقر وانتشار الأوبئة.

كما سيلتقي المبعوث الأممي العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في محاولة أخرى لإطلاق المشاورات بين الأطراف اليمنية.