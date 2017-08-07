حذف 33 مشهد للراقصة غزل من كليب بتجوز عقب وفاتها - صحيفة صدى الالكترونية

حذف 33 مشهد للراقصة غزل من كليب بتجوز عقب وفاتها
أكد المطرب الشعبى المصري خضر، في تصريحات إعلامية لصحف محلية ، إنه قام بحذف 33 مشهدا للراقصة غزل من الفيديو كليب الجديد الخاص به ” بتجوز ” ، وذلك عقب وفاتها أثر عملية إجهاض خاطئة فى أحد المركز الطبية الخاصة الأسبوع الماضى ، لافتاً ، أنه تم حذفهم احتراما لموتها وهى بين يدى الرحمن.
مشيرًا إلى أن إذاعة الكليب الخاص به الفترة الحالية بدون مشاهد رقص غزل.
جدير بالذكر أن المطرب خضر هو أول من أعلن وفاة الراقصة غزل فور وفاتها الأسبوع الماضى.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1075 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله انها اكبر مصيبة
الي يموت والاثام تسجل عليه وهو ميت
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15951 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
سعيداان[ عدد التعليقات: 1228 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها
ولا أحد يشمت فيها وكأنه ضامن الجنة
يمكن يكون لها أعمال تساوي الجبال ثقلاً عند رب العالمين
فلا تتالهوا على رب العالمين فهو أرحم واعلم بخلقة
كان زمان[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم رحمتك …
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13807 ] نشر منذ 6 دقائق
يارب حسن الخاتمه