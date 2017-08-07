حذف 33 مشهد للراقصة غزل من كليب بتجوز عقب وفاتها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أكد المطرب الشعبى المصري خضر، في تصريحات إعلامية لصحف محلية ، إنه قام بحذف 33 مشهدا للراقصة غزل من الفيديو كليب الجديد الخاص به ” بتجوز ” ، وذلك عقب وفاتها أثر عملية إجهاض خاطئة فى أحد المركز الطبية الخاصة الأسبوع الماضى ، لافتاً ، أنه تم حذفهم احتراما لموتها وهى بين يدى الرحمن.

مشيرًا إلى أن إذاعة الكليب الخاص به الفترة الحالية بدون مشاهد رقص غزل.

جدير بالذكر أن المطرب خضر هو أول من أعلن وفاة الراقصة غزل فور وفاتها الأسبوع الماضى.