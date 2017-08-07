استخراج مسمار ديكور من بطن مقيم في قرية العليا - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تمكن فريق طبي في طوارئ مستشفى قرية العليا العام، من إنقاذ حياة مقيم عربي جراء أصابته بطلقة ” مسمار ديكور ” تم إحضاره كحالة إسعافية لطوارئ المستشفى.

وأوضح من خلال الفحوصات الطبية والأشعة أن الطلقة اخترقت الكتف الأيمن للمصاب مروراً بالإبط وجدار الصدر والغشاء البلوري الأيمن، فيما استقرت بعمق جدار البطن، حيث نجح الفريق الطبي “ بفضل الله ” في وقف النزيف وإجراء عملية جراحية استغرقت ساعة ونصف الساعة في حالة وصفت بـ ” النادرة ”, وتم استخراج المسمار دون أي خطورة، ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة ولله الحمد وحالته مستقرة.