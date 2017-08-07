أمانة الطائف تصادر 500 عبوة فاسدة من التين الشوكي والطماطم - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

صادرت أمانة الطائف ممثلة بالإدارة العامة للأسواق، أكثر من (500) كرتون من البرشومي (التين الشوكي) والطماطم، ظهر عليها علامات التلف والتعفن، وذلك خلال جولات المتابعة والرقابة اليومية لمراقبي الإدارة على سوق الخضار والفواكه المركزي.

وفي السياق ذاته أزالت آليات الأمانة البسطات العشوائية والمخالفة، لإشغالها للأرصفة والطرق مما تسبب في إعاقة حركة المشاة ومرور السيارات بداخل السوق، بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة من مستأجري المحلات والبسطات النظامية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الإدارات الإشرافية وبتوجيه من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، كثفت برامجها الرقابية على أسواق النفع العام التي تشمل سوق الخضار والفواكه المركزي، وسوق المسترجعات الشعبي، وسوق الأنعام والمواشي، إضافة إلى الأسواق العامة والمطاعم والمطابخ ومراكز التموينات وجميع الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك، لضبط المخالفات وإلزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية .