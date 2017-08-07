15 غارة للتحالف على مواقع الميليشيات في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

فجرت مقاتلات التحالف العربي مخزن أسلحة كبير لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في جبل ظفار جنوب غرب العاصمة صنعاء.

أكد شهود عيان وقوع سلسلة انفجارت سمعت في أرجاء العاصمة صنعاء، واشتعلت النيران في المخزن بعد تعرضه للقصف بعدة غارات ليلة أمس الأحد .

وأضافت مصادر عسكرية في صعدة شمال اليمن عن تعرض عدة مناطق حدودية لقصف بعشرات الغارت حيث استهدفت طائرات التحالف منصات إطلاق صواريخ للميليشيات في منطقة باقم الحدودية كما قصفت الطائرات في محافظة حجة شمال غرب اليمن باكثر من 15 غارة مواقع وأهداف متفرقة للميليشيات جنوبي منطقتي حرض وميدي .