الوليد بن طلال يضخ استثمارات بـ800 مليون دولار في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار المصرية، عن استثمارات جديدة للأمير الوليد بن طلال في مصر، بتكلفة تصل إلى 800 مليون دولار.

وقالت نصر إن الأمير الوليد بصدد الاستثمار في توسعات بمنتجع ” فورسيزون ” بشرم الشيخ بشراكة مع إحدى المجموعات المصرية.

وأوضحت في بيان صحفي أن الوليد سيُنشئ فندقين جديدين بمدينة العلمين بشمال مصر، وبمشروع ” مدينتي ” الواقع شرق العاصمة القاهرة.

يذكر أن الأمير الوليد بن طلال يمتلك حالياً نحو 40 فندقاً ومنتجعاً في مصر، كما له نحو 18 فندقاً ومنتجعاً تحت الإنشاء، بالإضافة إلى استثمارات بقطاعي الإعلام والطيران.