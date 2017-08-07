ساما تتخذ إجراءات إضافية ضد " ميدغلف " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مؤسسة النقد العربي أنها اطلعت على إعلان شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ” ميدغلف ” المنشور على موقع تداول بتاريخ 14 /11 /1438هـ, المتعلق بقرارٍ لمجلس إدارة الشركة.

وأوضحت المؤسسة أنها لاحظت أن الإعلان تضمن وعدًا بإصدار ضمان بنكي من مالكي حصة الغالبية في شركة (ميدغلف البحرين) لصالح شركة ميدجلف للوفاء بالمديونية البالغة 163.38 مليون ريال.

وتود المؤسسة التأكيد أنه يتعين على شركة ميدجلف التأكد من تنفيذ جميع ما ورد في خطاب المؤسسة الموجه إلى الشركة بتاريخ 10 /11 /1438هـ, والمتضمن إنذارًا نهائيًا للشركة بأن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية في حال عدم قيام الشركة بتصحيح المعالجة المحاسبية وإصدار القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي 2017م والإعلان عنها في موعدها المحدد.