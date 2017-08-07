مستشار عرفات: موقف إسرائيل لا يقبل بأسس السلام - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أن موقف إسرائيل لا يقبل بأسس السلام.

وأوضح رشيد: ” وداعًا لحل الدولتين فى عهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لحاجته إلى دعم إسرائيل فى الكونجرس “.

وكتب محمد رشيد، سلسلة تغريدات على حسابه الرسمى بموقع التغريدات القصيرة ” تويتر ” : ” معضلات السلام متعددة، أهمها قناعات صاحب الملف الصهر كوشنر، وحاجة ترامب لدعم إسرائيل فى الكونجرس، وتهالك القدرة الفلسطينية تمامًا “.

وتابع: ” ليس أمام الشعب الفلسطينى سوى مغادرة كذبة السلطة والعودة إلى صيغة القضية، فلا داعى لإنفاق 4.5 مليار سنويا لحماية المحتل والقيادة “.