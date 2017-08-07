 مستشار عرفات: موقف إسرائيل لا يقبل بأسس السلام - صحيفة صدى الالكترونية

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مستشار عرفات: موقف إسرائيل لا يقبل بأسس السلام

مستشار عرفات: موقف إسرائيل لا يقبل بأسس السلام
القدس المحتلة(صدى):

أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أن موقف إسرائيل لا يقبل بأسس السلام.
وأوضح رشيد: ” وداعًا لحل الدولتين فى عهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لحاجته إلى دعم إسرائيل فى الكونجرس “.
وكتب محمد رشيد، سلسلة تغريدات على حسابه الرسمى بموقع التغريدات القصيرة ” تويتر ” : ” معضلات السلام متعددة، أهمها قناعات صاحب الملف الصهر كوشنر، وحاجة ترامب لدعم إسرائيل فى الكونجرس، وتهالك القدرة الفلسطينية تمامًا “.
وتابع: ” ليس أمام الشعب الفلسطينى سوى مغادرة كذبة السلطة والعودة إلى صيغة القضية، فلا داعى لإنفاق 4.5 مليار سنويا لحماية المحتل والقيادة “.


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