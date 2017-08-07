أسعار النفط تتراجع قبل انطلاق اجتماع " أوبك " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار النفط قبيل انطلاق اجتماع لجنة ” أوبك ” المقرر اليوم لبحث امتثال المنتجين لاتفاق خفض الإنتاج، ورغم تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.40% إلى 52.22 دولار للبرميل، فيما تراجع خام ” نايمكس” الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.40% إلى 49.39 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 93.41 نقطة، وعادة ما يشكل تراجع الدولار دعمًا لأسعار السلع ومن بينها النفط.

وينعقد على مدار اليوم والغد اجتماع اللجنة الفنية المشكلة من قبل منتجي ” أوبك ” والمنتجين المستقلين، لتقييم وتعزيز امتثال البلدان لاتفاق خفض الإنتاج.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات ” بيكر هيوز ” للخدمات النفطية، تراجع عدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار منصة واحدة.