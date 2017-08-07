ضابط متهور يطلق النار على شخص - صحيفة صدى الالكترونية

ضابط متهور يطلق النار على شخص
كشف مصدر أمنى مصري، أنه تم التحفظ على ضابط شرطة بتهمة إطلاق أعيرة نارية من سلاحه الميرى خلال تشاجره مع أحد المواطنين أمام ” كايرو مول ” بشارع الهرم.
وقال المصدر، إن مشادة كلامية نشبت بين الضابط والمواطن بسبب الخلاف على ” ركن ” كل منهما لسيارته، تطورت إلى مشاجرة أطلق على إثرها الضابط الأعيرة النارية تجاه المواطن وسيارته.
وأشار المصدر إلى التحفظ على السلاح الخاص بالضابط، واصطحابه الضابط وقائد السيارة الأخرى إلى قسم شرطة الطالبية لتحرير محضر بالواقعة.
وذكر شهود عيان أن الضابط أطلق عيارًا ناريًا تجاه إطار السيارة الخاصة بالمواطن، كما أحدث تلفيات بها وهشم زجاجها، ما دفع عدد من المواطنين للسيطرة عليه وإبلاغ نجدة الجيزة، إذ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31519 ] نشر منذ 59 دقيقة
آخذها عباطه ,,
رعد[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 52 دقيقة
تم ظبط الظابط -عندنا يسمونه هياط وعندكم مادري وش تسمونه يامصراويه-
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 22 دقيقة
مع الاسف تلك الامبالاة من بعض رجال الشرطة والاستهتار وذكر شهود عيان أن الضابط أطلق عيارًا ناريًا تجاه إطار السيارة الخاصة بالمواطن كما أحدث تلفيات بها وهشم زجاجها لن تستقيم الاوضاع فى الشارع المصرى نريد حزم من الداخلية المصرية مع المخطأ من رجال الشرطة ولا يصح ابدا ان يقوم رجل شرطة مسلح باطلاق أعيرة نارية من سلاحه الميرى خلال تشاجره مع أحد المواطنين مدنى أعزل أمام ” كايرو مول ” بشارع الهرم وذلك فى خلاف على ركن سيارة بالشارع !!!!