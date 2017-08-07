ضابط متهور يطلق النار على شخص - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف مصدر أمنى مصري، أنه تم التحفظ على ضابط شرطة بتهمة إطلاق أعيرة نارية من سلاحه الميرى خلال تشاجره مع أحد المواطنين أمام ” كايرو مول ” بشارع الهرم.

وقال المصدر، إن مشادة كلامية نشبت بين الضابط والمواطن بسبب الخلاف على ” ركن ” كل منهما لسيارته، تطورت إلى مشاجرة أطلق على إثرها الضابط الأعيرة النارية تجاه المواطن وسيارته.

وأشار المصدر إلى التحفظ على السلاح الخاص بالضابط، واصطحابه الضابط وقائد السيارة الأخرى إلى قسم شرطة الطالبية لتحرير محضر بالواقعة.

وذكر شهود عيان أن الضابط أطلق عيارًا ناريًا تجاه إطار السيارة الخاصة بالمواطن، كما أحدث تلفيات بها وهشم زجاجها، ما دفع عدد من المواطنين للسيطرة عليه وإبلاغ نجدة الجيزة، إذ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.