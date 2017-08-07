دولار " هونج كونج " يقترب من أدنى مستوياته في 10 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

هونج كونج(صدى):

يقترب دولار ” هونج كونج ” من أدنى مستوى له في عقد زمني مقابل نظيره الأمريكي، حيث استمرت فجوة أسعار الفائدة بين البلدين فى الاتساع لصالح الولايات المتحدة.

وتداول الدولار الأمريكي اليوم الإثنين عند مستوى 7.8218 دولار هونج كونج، مما جعل عملة هونج كونج في مسارها نحو أضعف مستوى يومي خلال عشر سنوات، ويحتاج الدولار إلى الصعود فوق 7.8294 دولار هونج كونج لتجاوز مستوى الاضطراب المحدد من قبل السوق الصيني في يناير عام 2016.

ويعزى ضعف العملة فى هونج كونج إلى زيادة السيولة فى النظام المصرفى، وفي الوقت الذي تتبع فيه سلطة النقد في هونج كونج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، فإن ارتفاع مستويات النقد يعني أن البنوك المحلية لم تكن بحاجة إلى أن تحذو حذوها.

ووصلت الفجوة بين معدلات سوق المال المعيارية في البلدين، اليوم، إلى أعلى مستوى لها منذ الأيام التي تلت انهيار ليمان براذرز في عام 2008.