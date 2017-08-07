غرفة ينبع تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

غرفة ينبع تعلن عن وظائف شاغرة
طرحت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، عدد من الفرص الوظيفية للعمل في شركة نسما التجارية المحدودة، لشغل الوظائف التالية:
– كاشير (أمين صندوق).
– طباخ.
– مساعد طاهي.
– سائق نقل ثقيل.
– مشرف حفلات.
– مشرف صالة طعام.
– مسؤول صحة وسلامة غذائية.
وأوضحت الغرفة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية، وصورة من آخر مؤهل دراسي، وصورة من بطاقة الأحوال، مع ذكر الوظيفة المختارة على البريد الإلكتروني التالي. [email protected] .
وأشارت إلى أن المقابلات الشخصية ستجرى يوم الأربعاء الموافق 17 ذي العقدة 1438هـ، وذلك في قاعة رضوى بمقر الغرفة التجارية الصناعية بينبع.
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