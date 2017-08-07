 غرفة ينبع تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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غرفة ينبع تعلن عن وظائف شاغرة

غرفة ينبع تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، عدد من الفرص الوظيفية للعمل في شركة نسما التجارية المحدودة، لشغل الوظائف التالية:

– كاشير (أمين صندوق).
– طباخ.
– مساعد طاهي.
– سائق نقل ثقيل.
– مشرف حفلات.
– مشرف صالة طعام.
– مسؤول صحة وسلامة غذائية.

وأوضحت الغرفة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية، وصورة من آخر مؤهل دراسي، وصورة من بطاقة الأحوال، مع ذكر الوظيفة المختارة على البريد الإلكتروني التالي. [email protected] .
وأشارت إلى أن المقابلات الشخصية ستجرى يوم الأربعاء الموافق 17 ذي العقدة 1438هـ، وذلك في قاعة رضوى بمقر الغرفة التجارية الصناعية بينبع.


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