⁠⁠⁠⁠⁠القيمة السوقية لـ " بتكوين " تتجاوز 53 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت ” بتكوين ” أعلى 3 آلاف دولار مجددا مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أيام من انقسام المطورين الذي أسفر عن إصدار نسخة جديدة من العملة الرقمية.

وخلال تعاملات السبت، بلغت العملة الرقمية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3360 دولارًا، قبل أن تتراجع إلى 3286 دولارًا الأحد لتسجل قيمة سوقية بمقدار 53.4 مليار دولار، وفقًا لموقع ” كوين ماركت كاب “.

وقفزت “بتكوين” بأكثر من 10% خلال الأسبوع الماضي بعد إصدار النسخة الجديدة المعروفة بـ ” بتكوين كاش ” التي شهدت تقلبات حادة في الأيام الأولى لتداولها.

من ناحية أخرى، ارتفعت عملة ” إثريوم ” المنافسة بنسبة 12% خلال تعاملات السبت وبنسبة 7% خلال تعاملات الأحد، لتسجل 270 دولارًا، وقيمة سوقية تبلغ 25.2 مليار دولار.