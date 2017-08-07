مصر تصدر أول دفعة من الخيول العربية لألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

بعد توقف دام لـ7 سنوات، نجحت وزارة الزراعة المصرية صباح اليوم، فى تصدير شحنة من الخيول العربية الأصيلة إلى ألمانيا وإيطاليا.

وشهدت قرية البضائع بمطار القاهرة سفر الخيول إلى دول الاتحاد الأوروبى، وقامت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية بالإشراف على سفر شحنة الخيول.

وقالت محرز فى تصريحات صحفية بمطار القاهرة: ” إن تلك الدفعة تعد هى الأولى لتصدير الخيول العربية إلى دول الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد حظر استمر لمدة سبع سنوات، وقامت وزارة الزراعة بإجراء كافة الاتصالات الدولية مع دول الاتحاد الأوروبى للعمل على عودة التصدير مرة أخرى “.

وأضافت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، أن وزارة الزراعة قامت بتطبيق كافة الاشتراطات الأوروبية الخاصة بتصدير الخيول، وإجراء كافة الاختبارات والتحاليل، للتأكد من عدم وجود أية أمراض وبائية بالخيول العربية المصدرة من مصر، والتى أثبتت التحاليل بالمعامل المرجعية المصرية والدولية أن مصر خالية بالفعل من هذه الأمراض الوبائية الخاصة بالخيول.

وأشارت منى محرز، إلى أن الدفعة الأولى من هذه الخيول تم حجزها بالمستشفى البيطرى العسكري للقوات المسلحة بعد اعتمادها كمنشأة خالية من الأمراض، واليوم بدء التصدير إلي كلا من ألمانيا و إيطاليا، وقالت : ” إن هذه فرصة كبيرة لعودة الخيول العربية المصرية إلي الساحة الدولية حيث تعتبر الدول الأوربية هي بوابة التصدير إلى بقية دول العالم.