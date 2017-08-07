بالفيديو.. تهور سائق يحدث كارثة وسط جدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تهور سائق يحدث كارثة وسط جدة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاحنة عرقلة حركة السير وسط جدة أثناء الذروة.
وأظهر المقطع الذي حقق انتشارا على مواقع التواصل، الشاحنة وهي محتجزة أسفل أحد الكباري بجدة، وعدم قدرها على التحرك، بسبب تعلق صندوقها الخلفي بمقدمة الكبري.
د ماجد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
لاتجعلون الحمقى من الوافدين يقودون الشاحنات
سامح باشه[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
العيب مو منه العيب من اللي صمم الكباري
صداوي[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه خلل في الهيدروليك حق الصحن وهو ماشي انفتح
الواقع[ عدد التعليقات: 4920 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا كان وافد يحتاج الأبعاد نهائي وإذا كان سعودي تسحب الرخصة فوق الكبري ارواح وكان من الممكن حدوث كارثة اكبر