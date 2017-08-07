بالفيديو.. تهور سائق يحدث كارثة وسط جدة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاحنة عرقلة حركة السير وسط جدة أثناء الذروة.

وأظهر المقطع الذي حقق انتشارا على مواقع التواصل، الشاحنة وهي محتجزة أسفل أحد الكباري بجدة، وعدم قدرها على التحرك، بسبب تعلق صندوقها الخلفي بمقدمة الكبري.