شرطة مكة توزع العشرات من نقاط الضبط في العاصمة المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شرعت شرطة منطقة مكة المكرمة في تنفيذ الخطة الأمنية لموسم الحج، من خلال توزيع العشرات من المراكز ونقاط الضبط بمداخل العاصمة المقدسة والطرق المؤدية إليها .

وأوضح مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد القرني إنه تم أنه تم عمل طوق أمني حول الأحياء والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، بمشاركة فرق من الدوريات السرية؛ لرصد وضبط المخالفين من الحجاج والناقلين.

وأشار القرني إلى أنه ستتم إحالة كل من يتم ضبطه من المخالفين والمتسللين للجنة الإدارية بالشميسي، لتطبيق العقوبات عليهم وفقاً لنظام الجوازات .