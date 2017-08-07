مصر تنهي المفاوضات مع روسيا بشأن مفاعل الضبعة - صحيفة صدى الالكترونية

مصر تنهي المفاوضات مع روسيا بشأن مفاعل الضبعة
أنهت مصر جميع المفاوضات مع روسيا بشأن بناء مفاعل لمحطة نووية في مدينة الضبعة في محافظة مطروح شمال غرب مصر.
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، أن العقود الأربعة الرئيسية بين الطرفين ستكون جاهزة للتنفيذ بعد التدقيق النهائي من قبل مجلس الدولة ” المحكمة الإدارية ” كما أنه تم المراجعة القانونية لاثنين من العقود الأربعة ” مراجعة كاملة “، لافتاً أن العقدين الباقيين في مرحلة التدقيق من قبل مجلس الدولة المصري.
وأوضح أنه تم اجتياز الكثير من العمل بمساعدة استشاريين دوليين لدراسة الجوانب الفنية والقانونية للاتفاقيات ، معربا عن أمله في أن قوات الهندسة في الجيش المصري ستتمكن من إتمام مهمة إزالة الألغام من المناطق المخصصة لبناء محطة الطاقة النووية في الضبعة، في غضون ستة أشهر.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 4 ساعات
ومن زرع تلك الألغام بالمنطقة ؟؟؟ أن قوات الهندسة في الجيش المصري ستتمكن من إتمام مهمة إزالة الألغام من المناطق المخصصة لبناء محطة الطاقة النووية في الضبعة في غضون ستة أشهر
ممتاز ان تقوم قوات الهندسة في الجيش المصري من إتمام مهمة إزالة الألغام بالمنطقة ولكن المنطق والعدل يقر ان تقوم الدول التى زرعت تلك الألغام بالمنطقة من تحمل جميع تكاليف إزالة الألغام وليس الجيش المصرى !!
من زرع تلك الألغام هى الدول التالية (بريطانيا / ألمانيا / أيطاليا)