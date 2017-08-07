يوتيوب يقتل طفلة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في حادثة مأساوية، لقيت الطفلة كياري بوب في ولاية فلوريدا حتفها بعد تعرضها لأضرار خطيرة؛ بسبب تنفيذها لتحدٍ خطير على موقع يوتيوب .

وكانت كياري قد دخلت في تحدي مع إحدى قريباتها لتنفيذ مقطع فيديو على اليوتيوب بشرب ماء مغلى بالشفاطه ، لتكون النتيجة الألم المستمر الذي انتهى بمفارقتها الحياة.

حيث انها وفور شربها للماء، اشتكت الطفلة لصديق والدتها أنّها لا تستطيع التنفّس، وما هي إلا دقائق حتى سقطت الفتاة دون حراك، فتم نقلها على الفور إلى المستشفى للعلاج حيث تعرضت للإصابة بالقبصة الهوائية ، ولكنّها فارقت الحياة بعد أيام.

وقالت والدة الطفلة كياري ماركيزيا في تصريحات لصحف محلية ، أنّ ابنتها تعرّضت خلال التحدي مع ابنة عمّها لشرب الماء المغليّ، فخضعت لعملية ثقب القصبة الهوائية، التي سبّبت لها الصمم ومشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي.

عليه، فتحت الشرطة الأمريكية تحقيقاً في الحادثة، وأكدت أن إصابة الطفلة والحادث يتعلّقان بإساءة المعاملة والإهمال من قبل والدتها.