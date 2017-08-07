إشهار 16 فلبينيا إسلامهم بالأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أشهر 16 وافداً من الجنسية الفلبينية إسلامهم عقب محاضرة بعنوان ” بشارات الكتاب المقدس ” ألقاها الدكتور محمد بن عبدالله العكاس ضمن البرنامج الدعوي ” بلاغ ” الذي نظمه المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بمحافظة الأحساء بالشراكة مع تعاوني المبرز أمس الأول لعدد من المسلمين الجدد وغير المسلمين من الجالية الفلبينية وذلك بالقاعة الكبرى بمقر المكتب .

وفي ختام المحاضرة تم الاحتفاء بالمسلمين الجدد و توزيع الهدايا لهم وذلك لتأليف قلوبهم نحو الإسلام والمسلمين .