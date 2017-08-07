إشهار 16 فلبينيا إسلامهم بالأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

إشهار 16 فلبينيا إسلامهم بالأحساء
أشهر 16 وافداً من الجنسية الفلبينية إسلامهم عقب محاضرة بعنوان ” بشارات الكتاب المقدس ” ألقاها الدكتور محمد بن عبدالله العكاس ضمن البرنامج الدعوي ” بلاغ ” الذي نظمه المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بمحافظة الأحساء بالشراكة مع تعاوني المبرز أمس الأول لعدد من المسلمين الجدد وغير المسلمين من الجالية الفلبينية وذلك بالقاعة الكبرى بمقر المكتب .
وفي ختام المحاضرة تم الاحتفاء بالمسلمين الجدد و توزيع الهدايا لهم وذلك لتأليف قلوبهم نحو الإسلام والمسلمين .
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5297 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله على نعمة الاسلام الله يثبتهم على دينهم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1570 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله . الله يزيدهم .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15951 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله والشكر على نعمة الاسلام الله يزيدهم ويثبتهم