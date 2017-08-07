 إشهار 16 فلبينيا إسلامهم بالأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

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إشهار 16 فلبينيا إسلامهم بالأحساء

إشهار 16 فلبينيا إسلامهم بالأحساء
خالد الضبيبي(صدى):

أشهر 16 وافداً من الجنسية الفلبينية إسلامهم عقب محاضرة بعنوان ” بشارات الكتاب المقدس ” ألقاها الدكتور محمد بن عبدالله العكاس ضمن البرنامج الدعوي ” بلاغ ” الذي نظمه المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بمحافظة الأحساء بالشراكة مع تعاوني المبرز أمس الأول لعدد من المسلمين الجدد وغير المسلمين من الجالية الفلبينية وذلك بالقاعة الكبرى بمقر المكتب .

وفي ختام المحاضرة تم الاحتفاء بالمسلمين الجدد و توزيع الهدايا لهم وذلك لتأليف قلوبهم نحو الإسلام والمسلمين .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5297 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمدلله على نعمة الاسلام الله يثبتهم على دينهم

[ عدد التعليقات: 1570 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله . الله يزيدهم .

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