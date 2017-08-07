ضاحي خلفان: إسرائيل أنهت لعبة العميل مع " الحمدين " - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

دعا نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى تجاهل قطر، قائلا إنه لن يتحدث عن الدولة الخليجية التي وصفها بـ ” المعزولة ” حتى ” يتغير حكمها “.

وأضاف خلفان أن الدوحة راهنت على نجاح مشروع الإخوان وحاولت لعب دور أكبر منها ولكنها ” ستعود إلى حجمها ” .

وقال خلفان إن قطر ” قبلت التحدي ” بأنه ” إما ان ينجح مشروع حكم الإخوان ويكون تنظيم الحمدين فارس الحصان.. وإما يفشل المشروع فتلاقي الملاحقة والعزل والخسران.. وشاء الله ان يفشل حكم الإخوان ويلاقي الذل والهوان والحقران الذي يلاحقه طوال الزمان .”

وتابع: ” لا حاجة للأمة بقطر في حجم قطر.. احتسبوه وكأنه بلد لم يكن من قبل.. لدينا تقارير من زمان أن قطر ستعطى في المنطقة دورا أكبر من حجمها…قبل عشر سنوات من خروج هذا الكيان في حجمه الجديد اليوم ستعود قطر مرغمة إلى حجمها الصغير جدا. المهم .. اتركوها… فإنها لا تستحق كل هذا الاهتمام .”

واعتبر خلفان أن قطر ” لم تعد قطر شعبيا مقبولة في الوسط العربي و الخليجي…فلتذهب الى حيث تريد.. إيران وتركيا.. اللهم إلا إذا تغير الحكم.. أما حكم الحمدين فهو حكم فاسد. قبلت قطر أن تلعب دور العميل لاسرائيل.. اليوم اسرائيل ترى دور الحمدين انتهى.. باي باي همد .”

وختم خلفات تغريداته صباح الاثنين بالقول: ” من الآن فصاعدا…لن أتحدث عن قطر المعزولة… حتى يتغير حكمها.. لدي ما هو أهم من التغريد عن بلد فاشل خليجيا وعربيا وإسلاميا ” على حد تعبيره.