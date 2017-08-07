محمد بن عبدالرحمن: إنجاز 57 % من " قطار الرياض " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلن أمير الرياض بالنيابة نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن أن نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض بلغت حتى الآن 57% في كافة عناصر ومكونات المشروع.

وقال الأمير محمد، خلال تفده أمس الأحد عدداً من المواقع بالمشروع، إن العمل يسير بحسب الخطط والبرامج المحددة، مشيرا إلى أن الدولة سخرت كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

يذكر أن مشروع قطار الرياض يتكون من ستة مسارات بطول إجمالي 176 كيلو متراً، ويشمل 85 محطة، ويُنتظر أن يصل عدد القطارات العاملة فيه إلى 338 قطاراً، تخدم نحو 3.6 مليون راكب يومياً.