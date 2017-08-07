إصابة 12 شخصا في حادث مروري بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة ، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت صباح اليوم بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم غرب كوبري المطار .

وأضاف: فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، إلى موقع الحادث بمتابعة من القائد الميداني معتز الباشا، حيث تبين وجود ثلاث حالات متوسطة و7 حالات بسيطة الإصابة تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد بجدة، و اصابتين مستقرة تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم بالموقع.

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة؛ نظرًا لما تشهده شوارع محافظة جدة من ازدحام هذه الأيام، سواء من الأهالي أو زوار المحافظة، متمنيًا السلامة للجميع.