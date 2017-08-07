ضبط 4 خليجيين برفقة فتيات ليل - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

داهمت عناصر فرقة الأخلاق العامة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية المغربية في مراكش ، فيلا، في النخيل الشمالي، سخرت لأعمال الدعارة في المدينة الحمراء ، حيث تم توقيف كويتيين يعاقران الخمر رفقة فتاتين بملابس خفيفة ترقصان رقص إباحي، قبل أن يتم توقيف خليجي ثالث رفقة مومس عاريي الجسد في وضع مخل بالآداب، كما تم توقيف الكويتي الرابع من داخل غرفة نوم بمفرده.

وقادت المداهمة الأمنية إلى توقيف مسيرة الفيلا والمساعدة رفقة الحارس الليلي وخادمتين قبل أن يتم اعتقال مالك الفيلا ” محمد. س ” بعد كمين أمني، وخلال الاستماع للموقوفين، اعترف الكويتيون الأربعة بكونهم قدموا إلى مراكش عبر مطار المنارة الدولي من برشلونة الإسبانية، حيث اتصلوا بسمسار يسمى ” سيمو ” ، الذي توسط لهم بتأجير الفيلا المذكورة بقيمة 5500 لليلة الواحدة.

وأضاف الخليجيين عند الاستماع إليهم، أنهم قضوا ليلة ساهرة في ملهى ليلي في الحي الشتوي، حيث التقوا بالمومسات، ليتم الانتقال جميعًا إلى الفيلا في منطقة النخيل من أجل إتمام السهر والسمر وممارسة الرذيلة.