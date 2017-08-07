ضبط 4 خليجيين برفقة فتيات ليل - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط 4 خليجيين برفقة فتيات ليل
داهمت عناصر فرقة الأخلاق العامة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية المغربية في مراكش ، فيلا، في النخيل الشمالي، سخرت لأعمال الدعارة في المدينة الحمراء ، حيث تم توقيف كويتيين يعاقران الخمر رفقة فتاتين بملابس خفيفة ترقصان رقص إباحي، قبل أن يتم توقيف خليجي ثالث رفقة مومس عاريي الجسد في وضع مخل بالآداب، كما تم توقيف الكويتي الرابع من داخل غرفة نوم بمفرده.
وقادت المداهمة الأمنية إلى توقيف مسيرة الفيلا والمساعدة رفقة الحارس الليلي وخادمتين قبل أن يتم اعتقال مالك الفيلا ” محمد. س ” بعد كمين أمني، وخلال الاستماع للموقوفين، اعترف الكويتيون الأربعة بكونهم قدموا إلى مراكش عبر مطار المنارة الدولي من برشلونة الإسبانية، حيث اتصلوا بسمسار يسمى ” سيمو ” ، الذي توسط لهم بتأجير الفيلا المذكورة بقيمة 5500 لليلة الواحدة.
وأضاف الخليجيين عند الاستماع إليهم، أنهم قضوا ليلة ساهرة في ملهى ليلي في الحي الشتوي، حيث التقوا بالمومسات، ليتم الانتقال جميعًا إلى الفيلا في منطقة النخيل من أجل إتمام السهر والسمر وممارسة الرذيلة.
رعد[ عدد التعليقات: 820 ] نشر منذ 4 ساعات
رحله مكوكيه طويله من برشلونه الى المغرب الى نادي الحي الى الفله وفي الاخير خمر وممارسة الرذيله- السؤال كم خطوه كتبت عليكم ولكم -الله اعلم-
سعيد[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 3 ساعات
حمانا الله منهم .
برق[ عدد التعليقات: 10531 ] نشر منذ 2 ساعتين
المومس قذره كل ليله مع واحد ، تحمل الأمراض والقذاره ، انا مدري
كيف انفسهم تقبلها
انسانه مريضه نفسيا لان مايقبل على فعل البِغاء الا المريضه نفسيا ، وبالتالي
بتكون مريضه بدنيا بجميع الأمراض
ودايم المومس فيها ريحه قذره معفنه تتميز تميزها عن النساء الشريفات
العفيفات
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5297 ] نشر منذ 29 دقيقة
هم كذا ربعنا اذا طلعوا برا الديرة ما يعرفون الا الدعارة ويمدحون بالعاهرات ويسبون العفيفات استشراف بس وترا منتجع النخيل معروف عند الزناة بالمغرب