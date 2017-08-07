" التعليم " تمنح قادة المدارس صلاحية قبول طلاب الإبتدائية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

منحت وزارة التعليم قبول طلاب وطالبات المرحلة الإبتدائية الحاملين لوثائق دراسية صادرة من خارج المملكة لقائدي وقائدات المدارس.

وأوضح محمود القويحص، مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض ، أن القرار لا يشمل طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية حاملي وثائق صادرة من الخارج، موضحاً أن هؤلاء يجري قبولهم عبر إدارة الاختبارات والقبول؛ وذلك لمعادلة وثائقهم وتأمين مكان لهم.

وقال القويحص إن استقبال الطلاب والطالبات يكون من قِبل قائد المدرسة أو وكيل شؤون الطالبات، ولقائد المدرسة الحق في قبول أو رفض أي طالب أو طالبة تتقدم للمدرسة داخل نطاقها الجغرافي، وفي حال عدم وجود مكان للطالب أو الطالبة المتقدمة تُحول إلى لجنة القبول والتسجيل بإدارة التعليم.