1.9 مليون أجنبي نقلوا خدماتهم من منشآت القطاع الخاص خلال 3 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بلغ عدد العمالة الأجنبية الذين نقلوا خدماتهم من منشآت القطاع الخاص إلى آخرأو من صاحب عمل لآخر نحو 1887940 عاملا خلال السنوات الثلاث الماضية، وشكلت العمالة الباكستانية والهندية النسبة الأعلى في نقل الخدمات بنسبة تقارب 35 في المائة.

وشهد عام 2016 انخفاضاً بنسبة تقدر بـ21 في المائة، حيث بلغ عدد العمال المنتقلين480221 عاملا أجنبيا، مقابل 608808 عمال منتقلين في عام 2015

كما يقدر عدد العمال المنتقلين في عام 2014 بنحو 798911 عاملا أجنبيا نقلوا خدماتهم لمنشآت أخرى في القطاع الخاص وفقاً لإحصائية صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

و أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يحق نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل بدفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل.