 غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 7

    أغسطس

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غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال
فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، وظائف في شركة توكيلات الجزيرة للسيارات – أسواق التميمي – مطاعم شاورمار على النحو التالي:
مدير علاقات عملاء
محاسب زبائن
مصفف
حارس أمن
عضو فريق عمل
محضر قطع غيار

الشروط :
الوظائف للرجال
لحملة درجة البكالوريوس وشهادات الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة

المقابلات بمقر مركز التوظيف بالغرفة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 7-8-2017، ولمدة ثلاثة أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا ليومي الاثنين والثلاثاء، وعند الساعة العاشرة صباحا ليوم الأربعاء.


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[ عدد التعليقات: 10167 ] نشر منذ 13 دقيقة

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