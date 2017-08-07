غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال
طرحت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، وظائف في شركة توكيلات الجزيرة للسيارات – أسواق التميمي – مطاعم شاورمار على النحو التالي:
مدير علاقات عملاء
محاسب زبائن
مصفف
حارس أمن
عضو فريق عمل
محضر قطع غيار
الشروط :
الوظائف للرجال
لحملة درجة البكالوريوس وشهادات الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة
المقابلات بمقر مركز التوظيف بالغرفة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 7-8-2017، ولمدة ثلاثة أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا ليومي الاثنين والثلاثاء، وعند الساعة العاشرة صباحا ليوم الأربعاء.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10167 ] نشر منذ 13 دقيقة
موفقين