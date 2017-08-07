غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، وظائف في شركة توكيلات الجزيرة للسيارات – أسواق التميمي – مطاعم شاورمار على النحو التالي:

مدير علاقات عملاء

محاسب زبائن

مصفف

حارس أمن

عضو فريق عمل

محضر قطع غيار

الشروط :

الوظائف للرجال

لحملة درجة البكالوريوس وشهادات الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة

المقابلات بمقر مركز التوظيف بالغرفة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 7-8-2017، ولمدة ثلاثة أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا ليومي الاثنين والثلاثاء، وعند الساعة العاشرة صباحا ليوم الأربعاء.