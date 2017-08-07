منع كاظم الساهر من الغناء في الكويت - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

شهدت الأوساط البرلمانية والإعلامية الكويتية حالة من النفور والرفض التام بعد الإعلان عن دعوته الفنان كاظم الساهر لإقامة حفل غنائي بالكويت.

وقالت النائبة بمجلس الشورى صفاء الهاشم، أن جموع الجمهور في الكويت لديها رفض تام لدعوة الساهر لإقامة حفل بالكويت، متهمة إياه بتمجيد صدام حسين والغزو العراقي الغاشم.

وأكدت الهاشم، أنها لا تتشرف بوجوده في البلاد، وأن وجوده في الكويت هو وصمة عار بحق الوطن، ووجهت الهاشم حديثها للفنان العراقي، قائلة ” لا أهلًا ولا سهلًا بمن طبل ومجد للمقبور صدام حسين وغنى للغزو العراقي الغاشم، الذي اجتاح بلدي ” .

وأوضح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أن ” كاظم الساهر ” ليس من ضمن خطة المركز التي سيتم الإعلان عنها، وأن المركز لم يجرِ أي اتصال معه بشكل مباشر أو غير مباشر .