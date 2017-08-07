جامعة الطائف تفتح باب القبول لوظيفة معيد - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

فتحت جامعة الطائف باب القبول الإلكتروني لوظائف معيد في الجامعة، لمدة شهر اعتباراً من 15 / 11 الجاري إلى 15 / 12 المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمي للجامعة ” http://www.tu.edu.sa“.

وأوضحت جامعة الطائف أن الأفضلية في القبول في جميع التخصصات المتاحة بكليات الجامعة وفروعها ستكون لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وتتوزع وظائف معيد المتاحة للجنسين على العديد من التخصصات في كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والهندسة، والعلوم، والشريعة والأنظمة، والعلوم الإدارية والمالية، والآداب، والتربية، والتصاميم والاقتصاد المنزلي، إضافة إلى كليات التربية والآداب في محافظة تربة، والعلوم والآداب في محافظة رنية، والتربية والعلوم في محافظة الخرمة، ومركز اللغة الإنجليزية.

الشروط :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة

أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد جداً من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها

يشترط على المتقدمين لوظيفة معيد لغة إنجليزية الحصول على درجة (6) في الايلتس الأكاديمي (Academic IELTS)، أو ما يعادله في اختبار (TOFEL IBT)، على ألا يكون قد مضى عليه أكثر من سنتين، ولا يُستثنى من ذلك خريجو الجامعات الأجنبية.

وأشارت جامعة الطائف إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الذين تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة يوم الأربعاء 15 محرم 1439 على موقع الجامعة، على أن يعقد لهم الاختبار التحريري في تمام الساعة الرابعة عصراً في يوم الاثنين 19 محرم 1439 حسب تقويم أم القرى، الموافق التاسع من سبتمبر 2017، فيما سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات المقرر إجراء المقابلات الشخصية لهم وأماكن إجراء المقابلات يوم الاثنين الموافق للعاشر من صفر 1439، على أن تجرى لهم تلك المقابلات يوم الأحد الموافق 16 صفر 1439.

ودعت الجامعة الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل عن وظائف معيد المتاحة، والتخصصات المطلوبة، ومواعيد التقديم، وشروط القبول، ومواعيد وأماكن عقد الاختبار التحريري، والمستندات المطلوبة عند دخول الاختبار التحريري، وغيرها من المعلومات المهمة، إلى الدخول على موقعها الرسمي ” http://www.tu.edu.sa “.

للتسجيل الدخول على الرابط التالي من ” http://apps.tu.edu.sa/jobs/default.aspx “.