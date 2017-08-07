 بالفيديو.. عريس يحمل ماكينة سداد إلكتروني ويتلقى النقوط بالفيزا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 7

    أغسطس

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بالفيديو.. عريس يحمل ماكينة سداد إلكتروني ويتلقى النقوط بالفيزا

بالفيديو.. عريس يحمل ماكينة سداد إلكتروني ويتلقى النقوط بالفيزا
نورة الشهري(صدى):

رغم أختلاف أشكال تلقي النقوط وتوقيتاته من بلد إلى آخر ، إلا أن أغرب هذه الأشكال ما قام به عريس من حمل ماكينة سداد إلكتروني ليتلقى النقوط بالفيزا ليحصل بعدها المعازيم على الشيك.

حيث تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، يرصد تلقى عريس وهو يحمل ماكينة سداد إلكتروني ، ليتلقي النقوط بها .

يُشار إلى أن النقوط أو الهدايا المالية في حفلات زفافهما عادة اجتماعية منتشرة في العديد من الثقافات كنوع من التكافل الاجتماعي وتعبير عن الحب والمودة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 810 ] نشر منذ 14 دقيقة

الحساب مقدما-كم سعر النفر-

[ عدد التعليقات: 31512 ] نشر منذ 11 دقيقة

هههههههههههه اخيه واعيباه ,,

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