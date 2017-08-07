سياحة المدينة تنفذ خطة الحج الموسمية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شرعت الفرق الميدانية التابعة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة في تطبيق خطة الرقابة لمتابعة مرافق الإيواء السياحي بالتزامن مع وصول ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة خلال موسم الحج 1438هـ .

ودعت الهيئة خلال جولاتها التفتيشية الرقابية المجدولة على مرافق الإيواء السياحي إلى مواكبة برامج توطين الوظائف في جميع مرافق الإيواء السياحي داخل المنطقة المركزية، مشددة على عدم توظيف مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في تلك المواقع والمنشأت .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس خالد بن حسين الشهراني أن سياحة المدينة المنورة بدأت في تطبيق خطة الفرع الموسمية للتأكد من مدى جاهزية دور الإيواء السياحي لإستقبال ضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال موسم الحج لعام 1438هـ ، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية تعمل على تنفيذ الخطة الرقابية وحملات التفتيش على جميع الفنادق والوحدات السكنية الخاصة بإسكان الحجاج وزوار المدينة المنورة وذلك ضمن مهام ومسؤوليات هيئة السياحة والتراث الوطني .

وأكد المهندس الشهراني أن الهيئة تسعى من خلال خطة الحج الموسمية إلى ضبط الأداء بمختلف منشأت الإيواء السياحي والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والتحقق من إلتزام تلك المرافق بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالهيئة المتمثلة في توطين وظائف المنطقة المركزية وكذلك تلقي جميع الشكاوى والملاحظات، داعياً إلى التواصل مع الهاتف السياحي ( 19988 ) للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بخدمات مرافق الإيواء السياحي، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهيئة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه المنشأت المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .