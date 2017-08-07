تقنية البنات في جازان تبدأ المرحلة الثانية من برنامج " أتقن " - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

بدأت الكلية التقنية للبنات بمنطقة جازان أمس, في تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة تدريب فتيات المجتمع في المجالات التقنية والمهنية ” أتقن ” التي تنفذها الكلية خلال إجازة صيف العام الحالي .

وأوضحت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالكلية أحلام المحلي أن البرنامج يهدف إلى تقديم التدريب التقني والمهني لفتيات المجتمع من خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة ضمن المسؤولية الاجتماعية للكلية تجاه المجتمع وذلك من خلال العمل على رفع الكفاءة المهنية للفتيات المشاركات, والمساهمة في تنميه وتطوير الوعي المهني في المجتمع واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الوحدات التدريبية بهدف تطوير المهارات .

وبينت أن 50 متدربة بدأن في المرحلة الثانية من البرنامج الذي يشمل مسارات في مبادئ صيانة الحاسب الآلي والدعم الفني ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر ومبادئ التصوير الفوتوغرافي, حيث ينفذ البرنامج في الفترة الصباحية، بمعدل 4 ساعات يومياً و 16 ساعة تدريبية لمدة أربعة أيام لكل تخصص في البرنامج .