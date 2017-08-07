فندق البحيرة يستضيف قرعة ومؤتمر بطولة الترجي اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تقام عند الـ 7.00 من مساء اليوم الإثنين بفندق البحيرة بأبها مراسم قرعة بطولة الترجي 10 على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز والتي ينظمها الفريق بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية بعسير ضمن فعاليات صيف أبها عاصمة السياحة العربية 2017م ، وهي أول بطولة رسمية تحت مظلة رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بمنطقة عسير ويستضيفها ملعب نادي ضمك الجديد .

كما تعقد اللجنة المنظمة على هامش القرعة مؤتمرا صحفيا لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالرابطة ودورها في الإشراف على بطولات الأحياء بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مميزات البطولة وما يخصها من ترتيبات في مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية .