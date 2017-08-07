طفل يٌطالب وكالة ناسا بتعيينه حارساً للمجرة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أرسل طفل يٌدعى ” جاك ديفيس ” في التاسعة من عمره ، رسالة إلى وكالة الفضاء الأميركية ناسا ، يطلب فيها أن يكون حارسا للمجرة.

ووضع جاك اسمه في موقع الوكالة، هذا الأسبوع، مدبجا بطلبه بعد إعلان عن الوظيفة بموقع ناسا.

والعنوان الحقيقي للوظيفة هو ” ضابط حماية الكواكب ” ، الذي يقوم عمله على المساعدة في منع التلوث البيولوجي على الإنسان والروبوتات في الفضاء.

وكتب الطفل في رسالته يقول إنه مؤهل لهذه الوظيفة لأن شقيقته ترى أنه من الفضائيين، وأنه سبق له أن شاهد أمثال هؤلاء الناس في الأفلام ، مؤكداً ، أن صغر سنه سيكون عاملا إيجابيا وليس سلبيا، لأنه يسهل عليه التعلم والتدرب على أن يصبح مثل الفضائيين ويفكر مثلهم تماما، في هذه السن المبكرة.

ومن جانبه رد الدكتور جيمس.ل. غرين، مدير شعبة علوم الكواكب في ناسا، على الطفل جاك ، برسالة أوضح فيها متطلبات المهمة، لكنه لم يقطع الأمل على جاك بأنه ربما يتم تعيينه في المستقبل لهذه الوظيفة.

وقال في رسالته: ” نحن نبحث دائما عن العلماء والمبدعين لكي يقوموا بمساعدتنا، لهذا أتمنى أن تضاعف الدراسة وتجتهد في المدرسة لكي تصل إلينا ، ونتمنى أن نراك في ناسا، ذات يوم من الأيام ” .