نجل مسؤول التعليم الذي قتل على يد زوجته يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف نجل مسؤول التعليم السابق علي معدي، الذي قتل بعدة طعنات على يد زوجته، اللحظات الأخيرة قبل وفاة والده وبعض الجوانب من حياته.

وأوضح عادل علي معدي، أن والده كان معروفاً بحب الخير ويتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه وكان حريصاً على الذهاب إلى المسجد، مشيرا إلى أن القاتلة هي زوجته الثانية بعد وفاة زوجته الأولى، والمفارقة أنه قتل في نفس يوم وفاتها وكان دائماً ما يدعو لها بالرحمة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكد عادل أنه التقى والده الساعة الثالثة فجرا قبل وقوع الجريمة بساعات قليلة، موضحا أن والده ظل في وعيه لمدة ساعتين وتمت حياكة جرح عنقه وأخضع إلى تنفس اصطناعي لكنه توفي في النهاية، متهماً المستشفى بالإهمال في إنقاذ حياة والده وأنه سيطالب بالتحقيق.

وأضاف أن القاتلة بقيت في المنزل بعد ارتكاب الجريمة ولم تحاول الهرب حتى ألقي القبض عليها، مؤكداً أن والده تزوجها في رجب الماضي وكان الزواج موثقاً لدى جهات الاختصاص، نافياً ما تردد عن عدم توثيق زواج والده بزوجته التي قتلته.