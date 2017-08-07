بالفيديو.. حكم نهائي البطولة العربية يعلق على اعتداء لاعبي الفيصلي عليه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

علق الحكم المصري إبراهيم نور الدين، على واقعة اعتداء لاعبي وإداريي فريق الفيصلي الأردني عليه اعتراضا على الهدف الثالث الذي أحرزه الترجي التونسي في مرماهم، خلال المباراة النهائية للبطولة العربية أمس الأحد.

وأوضح نور الدين خلال مداخلة هاتفية على قناة ” أون سبورت ” المصرية، أنه ذهب إلى لاعب الفيصلي إبراهيم دلدوم للاطمئنان عليه بعد سقوطه أرضا، لكن اللاعب أبلغه أنه يريد التقاط أنفاسه ولا يعاني من إصابات، وهو ما رفضه معتبرا إياها محاولة منه لإضاعة الوقت للوصول إلى ركلات الترجيح.

وأكد نور الدين، أنه كان يمكنه إلغاء المباراة بعد الاعتداء عليه وكان قرارا سهلا، لكنه حرص على إكمال المباراة حرصا على سمعة بلاده التي تنظم البطولة العربية، وبذل مجهودا مع مساعديه حتى الوصول للدقيقة الأخيرة، مشيرا إلى أن الشخص الذي اعتدى عليه في بادئ الأمر مع اللاعبين أحد جماهير الفيصلي وليس إداريا في الفريق.

وأضاف أن أحد إداريي الفيصلي تدخل وأبعد عنه اللاعبين وتحدث معه واعتذر له على السلوك وبادله بابتسامة، قبل أن يفاجأ بتوجيهه نطحة إليه، ليطلب من مساعديه إخراجه من أرض الملعب.

وشدد على رضاه التام عن قراراته التحكيمية التي اتخذها في المباراة التي انتهت بفوز الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج بلقب البطولة العربية.