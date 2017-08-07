الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة .

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج،من متر إلى مترين وحالة البحر،متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.