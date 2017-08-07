زوجة تطلب الطلاق من زوجها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

استعانت زوجة، بإنشاء حساب وهمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من وفاء زوجها لها، وبعد إضافته والحديث معه لفترة قصيرة، طلب لقاءها في مجمع تجاري.

وأوضحت الزوجة أنها ذهبت للمجمع فتفاجأت بوجوده في انتظارها، الأمر الذي جعلها تنهال عليه بالشتم أمام الناس، وحينما كشفت وجهها صدم وأصابه الذهول، لافتة إلى أنها تنتظر الطلاق منه ولا تود العودة إليه تحت أي ظرف، وفقا لصحيفة عكاظ.