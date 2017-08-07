زوجة تطلب الطلاق من زوجها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

زوجة تطلب الطلاق من زوجها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي
استعانت زوجة، بإنشاء حساب وهمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من وفاء زوجها لها، وبعد إضافته والحديث معه لفترة قصيرة، طلب لقاءها في مجمع تجاري.
وأوضحت الزوجة أنها ذهبت للمجمع فتفاجأت بوجوده في انتظارها، الأمر الذي جعلها تنهال عليه بالشتم أمام الناس، وحينما كشفت وجهها صدم وأصابه الذهول، لافتة إلى أنها تنتظر الطلاق منه ولا تود العودة إليه تحت أي ظرف، وفقا لصحيفة عكاظ.
ماستر[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 2 ساعتين
يزرعو خراب بينهم الحريم بايديهم
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
خربت بيتها بيدها يطلقك ويتزوج غيرك وحياة سعيده وأنت المطلقة المسكينة
جميل[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
فايز المقيبل[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 2 ساعتين
وانتي مستاااانسة بهذا الفلم انك تسبين زوجك امام الناس وليه تسوين الحركة من اصلهاااا الله يهديكم ويصلح ذات بينكم يارب
سلطان[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 1 ساعة
يارجال طلقها ،، دام سواتها كذا طلقتها وافتك من شرها ..
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1066 ] نشر منذ 1 ساعة
لايجوز هذا الفعل
قال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ
قد يكون زوجك صالحا وتسببتي له بفتنه وانحراف
الثامري[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان بس
لو تحلت بشوية صبر كان احسن
ليه الفضائح
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12049 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هاي الزوجه غبيه اوي اوي اوي
ايش استفادت من مراقبة الزوج ثم طلب الطلاق
المفروض انها كشفت له عن نفسها واعتبرت الموضوع مقلب و اخذته الى الكوفي شوب وعلى فنجال قهوه تركيه او فرنسيه وتضحك معاه على المقلب وهو بالتالي لن يعود الى ما كان عليه من معاكسة النساء عبر المواقع والمنتديات
همس ~[ عدد التعليقات: 367 ] نشر منذ 40 دقيقة
خاين حقير ~
تطلق ؛ احسن مايجيب لها مرض من العاهرات اللي يدورهم بالمجمعات ~
alfahd42[ عدد التعليقات: 10145 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يصلح حال المسلمين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31510 ] نشر منذ 4 دقائق
ياماشي درب الزلق لاتامن الطيحه ,,